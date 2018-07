Blackburn (SID) - Mit dem ersten Sieg seit vier Wochen hat der FC Liverpool seine Talfahrt in der englischen Premier League gebremst. Nach vier Ligaspielen ohne Dreier verbuchten die Reds bei den Blackburn Rovers in Unterzahl ein 3:2 (2:1). Die Reds sind nur Tabellenachter, durch ihren Sieg im Ligapokal aber bereits für die kommende Europa League qualifiziert.

Liverpool ging durch einen Doppelschlag von Maxi Rodriguez (13. und 16.) früh mit 2:0 in Führung. Dann verloren die Reds ihren Torhüter Doni wegen einer Roten Karte, nachdem er im Strafraum David Hoilett von den Beinen geholt hatte (25.). Den Strafstoß von Yakubu Aiyegbeni parierte Ersatzkeeper Brad Jones (27.).

Zehn Minuten später gelang Aiyegbeni mit einem Kopfball dann doch der Anschlusstreffer. Auch Jones hätte nach einem Foul an Aiyegbeni eigentlich Rot sehen müssen, kam aber mit der Gelben Karte davon, diesmal verwandelte der Nigerianer den Elfmeter allerdings (61.). Das Siegtor für die Gäste erzielte Andy Carroll per Kopf in der Schlussminute.

Durch den Platzverweis für Doni verschärfte sich die Torhüterproblematik beim früheren Rekordmeister. Da auch Stammtorhüter Pepe Reina gesperrt ist, rief Liverpool vor dem FA-Cup-Halbfinale am Samstag gegen den Stadtrivalen FC Everton Youngster Peter Gulacsi zurück. Der 21 Jahre alte Ungar ist als Leihgabe eigentlich beim Zweitligisten Hull City geparkt.