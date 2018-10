Washington (dpa) - Sie nennen sich «The Three Amigos»: Drei Gewinner des größten Jackpots in der Lottogeschichte der USA holen sich jetzt ihre Millionen ab. Wie die Lottogesellschaft im US-Staat Maryland mitteilte, sind die Glückspilze zwei Frauen sowie ein Mann, die bisher alle in bescheidenen finanziellen Verhältnissen lebten. Sie teilen sich ein Los und können jeder 35 Millionen Dollar (26,8 Millionen Euro) nach Hause nehmen - nachdem die Steuer zugeschlagen hat. Wie ein weiterer Gewinner in Kansas wollten auch die «drei Amigos» anonym bleiben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.