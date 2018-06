Brüssel (dpa) - Der Nahverkehr in Brüssel dürfte frühestens morgen wieder laufen. Das sagte ein Vertreter der Gewerkschaft CSC nach Angaben des belgischen Radiosenders RTBF. Die Mitarbeiter des Nahverkehrsunternehmens STIB waren am Samstag in den Ausstand getreten, nachdem ein Mitarbeiter durch einen Faustschlag getötet worden war. Bis in den Abend saßen sie mit Belgiens Innenministerin Joëlle Milquet zusammen. Vertreter der STIB zeigten sich danach beeindruckt von ihren neuen Sicherheitsvorschlägen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.