Berlin (dpa) - In der Debatte über das Israel-Gedicht von Günter Grass hat Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse davor gewarnt, den Schriftsteller nun voreilig vom Wahlkampf für die SPD auszuschließen. Er halte nichts davon, dass die SPD nun gewissermaßen wie der Staat Israel Günter Grass zur Persona non grata erkläre, sagte Thierse im Deutschlandfunk. SPD-Politiker hatten sich vorher gegen Auftritte von Grass in den kommenden Wahlkämpfen ausgesprochen. Grass hatte die SPD in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder unterstützt.

