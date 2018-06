Manama (dpa) - Das Formel-1-Rennen in Bahrain steht erneut auf der Kippe. Nun sollen sogar einige Rennställe auf eine Absage des Grand Prix drängen. Grund sind die anhaltenden politischen Proteste. Bernie Ecclestone schließt eine Streichung des Rennens nicht mehr gänzlich aus.

In jedem Fall bedeutet Bahrain für die Formel 1 eine heikle Reise. Direkt nach dem China-Abstecher in dieser Woche werden Sebastian Vettel und Co. in Bahrain erwartet, doch die Zweifel am Weiterflug des PS-Trosses in den unruhigen Golfstaat werden immer größer. Menschenrechtler, Politiker und nun angeblich auch einige Teams drängen darauf, den Grand Prix wie im Vorjahr wegen der politischen Lage abzusagen. «Wenn ich brutal ehrlich bin, dann können sie dieses Rennen nur ohne Zwischenfall durchziehen, wenn sie es komplett militärisch abschirmen. Das wäre inakzeptabel», zitierte die britische Zeitung «Guardian» einen ungenannten Teamchef.

Sogar Chefvermarkter Bernie Ecclestone, der lange eisern an dem Wüstenrennen festgehalten hatte, rudert inzwischen zurück. «Wenn die Teams nicht dorthin wollen, können wir sie nicht zwingen», zitierte die «Times» den 81-Jährigen. Die Entscheidung über eine erneute Absage liege jedoch bei den Streckenbetreibern, Bahrains Regierung oder dem Weltverband FIA, betonte Ecclestone. Für ihn stehen rund 30 Millionen Euro an Antrittsgeldern auf dem Spiel.

In den vergangenen Wochen waren wieder Tausende für Reformen in Bahrain auf die Straßen gegangen. Mehrfach kam es dabei zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei. Ex-Weltmeister Damon Hill hatte gewarnt: «Es wäre eine schlimme Situation, schlecht für die Formel 1, wenn für das Rennen das Kriegsrecht durchgesetzt werden müsste.»

Die FIA beteuerte, die Situation «ständig zu beobachten und zu bewerten». Täglich sei der Verband in Kontakt mit den lokalen Behörden, um die Sicherheit beim Rennen zu garantieren. «Uns ist mehrfach von den höchsten Behörden in Bahrain bestätigt worden, dass alles unter Kontrolle ist», erklärte ein Verbandssprecher. Bahrains britischer Sicherheitsberater John Yates versicherte: «Es gibt nichts, dass die Verschiebung des Rennens rechtfertigen würde.»

So ganz trauen die Rennställe dieser Einschätzung aber wohl nicht. Angeblich haben einige Teams bei ihren Flugbuchungen für Personal und Luftfracht Vorkehrungen getroffen, um bis nach dem Großen Preis von China am Sonntag noch auf eine Bahrain-Absage reagieren zu können. In Shanghai werden neuerliche Diskussionen zwischen FIA-Präsident Jean Todt, Ecclestone und den Teams erwartet.

Ecclestone kontaktierte nach den jüngsten Ausschreitungen am Montag den Kronprinzen Salman bin Hamad Al-Khalifa und bat um eine Garantie für die Sicherheit der Formel 1. Zudem lud er die Anführer der Demonstranten zu einer Pressekonferenz an der Rennstrecke ein.

Zuvor hatte eine Protestgruppe in einem Brief an Ecclestone gedroht, dass Rennen massiv stören zu wollen. Menschenrechtler warfen der Formel 1 vor, eine Diktatur zu unterstützen. Der britische Parlamentarier Richard Burden mahnte, es sei «nicht richtig für die Formel 1, der Welt ein abgeschottetes Bild einer Normalität zu zeigen», das nicht der Realität entspräche.

Die Teams und die Fahrer halten sich wie im vergangenen Jahr mit öffentlichen Meinungsäußerungen sehr zurück. In der Vorsaison hatte sich die Absage des Rennens zur Blamage für die Rennserie entwickelt, als auch der festgesetzte Nachholtermin wieder gestrichen wurde. «Ich bin entspannt bei dem Gedanken, dorthin zu gehen. Ich bin sicher, dass es für das Land ein wichtiges Ereignis ist und dass sie jeden glücklich machen wollen», sagte Rekordchampion Michael Schumacher.

Für seinen Arbeitgeber Mercedes ist die Region als Absatzmarkt ebenso interessant wie für Ferrari, bei McLaren ist Bahrain sogar Miteigentümer. Der Ruf nach einer erneuten Renn-Absage ist daher aus dieser Richtung kaum zu erwarten. Und die Gastgeber wollen mit aller Macht ihren Grand Prix retten. «Jetzt ist die Zeit des Friedens angebrochen», beteuerte Scheich Abdullah bin Isa al-Khalifa, Chef von Bahrains Automobilverband und Mitglied des FIA-Weltrats. «Meine Botschaft an die Formel 1 ist: Helft uns, das Land zu einen.»

Guardian-Bericht

Mitteilung Streckenbetreiber