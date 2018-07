DEL-Playoffs: Eisbären und Mannheim müssen nachsitzen

Ingolstadt (dpa) - Der ERC Ingolstadt hat in den Halbfinal-Playoffs der Deutschen Eishockey-Liga gegen die Adler Mannheim ein viertes Spiel erzwungen. Die Oberbayern gewannen am Montagabend in eigener Arena mit 3:0 und verhinderten damit vorerst den Finaleinzug der Mannheimer. In der Serie «best of five» steht es nun nur noch 2:1 für die Adler, die am Mittwoch wieder Heimrecht haben. Auch die Eisbären Berlin müssen nachsitzen. Der Titelverteidiger unterlag daheim überraschend mit 1:3 gegen die Straubing Tigers. Die Niederbayern feierten damit ihren ersten Sieg im dritten Spiel dieser Serie.

Ex-FIFA-Chef Havelange wieder auf der Intensivstation

Rio de Janeiro (dpa) - Der Gesundheitszustand des früheren FIFA-Präsidenten João Havelange hat sich wieder verschlechtert. Der 95-jährige Brasilianer musste am Montag in Rio de Janeiro wegen Herzproblemen wieder auf die Intensivstation des Hospitals Samaritano verlegt werden, wie das Krankenhaus mitteilte. Sein Zustand sei ernst. Der ehemalige Fußball-Weltverbandschef atme mit Hilfe von Geräten, erklärte der behandelnde Arzt João Mansur Filho.

Tennis-Team in Davis-Cup-Relegation gesetzt - Weite Reise droht

Berlin (dpa) - Der deutschen Tennis-Auswahl droht in der Davis-Cup-Relegation vom 14. bis 16. September eine weite Reise. Die DTB-Mannschaft wurde am Montag zwar unter die acht gesetzten Teams eingestuft und geht damit den vermeintlich schwersten Gegnern aus dem Weg. Allerdings müsste der dreimalige Cup-Gewinner gegen Japan und Südafrika auf jeden Fall auswärts antreten, gegen Chile und Usbekistan würde das Heimrecht ausgelost. Immerhin würde es gegen Australien und Brasilien ebenso Heimspiele geben wie gegen die Nachbarn Niederlande und Belgien. Die Auslosung findet am Mittwoch in London statt.

Tscheche Barta gewinnt Rad-Klassiker «Rund um Köln»

Köln (dpa) - Der Tscheche Jan Barta hat die deutsche Radsport-Elite bei «Rund um Köln» klar hinter sich gelassen und die 96. Auflage des Klassikers gewonnen. Am Ostermontag beendete der Profi vom deutschen NetApp-Team eine Solofahrt als Erster und verwies seine Verfolger Gediminas Bagdonas aus Litauen und den Polen Tomasz Marcynski nach 196,7 Kilometern auf die Plätze.

HC Leipzig verpasst Europacup-Finale

Viborg (dpa) - Die Bundesliga-Handballerinnen des HC Leipzig haben den Einzug ins Finale des Europapokals der Pokalsieger verpasst. Die Mannschaft von Trainer Stefan Madsen unterlag am Montag im Halbfinal-Rückspiel beim dänischen Meister Viborg HK mit 27:33, nachdem sie vor einer Woche das erste Duell mit 30:29 für sich entschieden hatte. Beste Werferin für Leipzig war Natalie Augsburg mit fünf Toren.