Fußball-EM 2020: DFB denkt über Bewerbung nach

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund denkt über eine Bewerbung für die EM 2020 nach. «Die UEFA hat gerade die Aufforderung verschickt, sich für die EURO 2020 mit Frist bis zum 15. Mai zu bewerben. Wir werden das Thema im Präsidium am 27. April besprechen», sagte DFB-Präsident Wolfgang Niersbach dem Sportmagazin «Kicker». Niersbach gab aber zu bedenken: «Es gibt sicher einige andere Länder, die Ambitionen und die Hoffnung haben, jetzt an der Reihe zu sein.» Bis zum 15. Mai haben alle 53 Nationalverbände der Europäischen Fußball-Union (UEFA) Zeit, ihr Interesse an der Ausrichtung des Turniers in acht Jahren bekanntzugeben.

Ecclestone: Können Formel-1-Teams nicht nach Bahrain zwingen

London (dpa) - Formel-1-Chef Bernie Ecclestone schließt eine erneute Absage des Rennens in Bahrain nun doch nicht mehr völlig aus. «Wenn die Teams nicht dorthin wollen, können wir sie nicht zwingen», zitierte die englische Zeitung «The Times» den 81-Jährigen am Dienstag. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet, dass einige Rennställe wegen der anhaltenden politischen Proteste im Golfstaat gegen die Austragung des Grand Prix von Bahrain am 22. April sind. Bereits in der Vorsaison war das Rennen wegen blutiger Unruhen gestrichen worden.

Götze vor Rückkehr in den BVB-Kader

Dortmund (dpa) - Mario Götze steht vor einer Rückkehr in den Kader von Borussia Dortmund. «Mario ist ein Ex-Langzeitverletzter. Er hat keine Probleme mehr», sagte Jürgen Klopp am Dienstag. Allerdings ließ der Dortmunder Fußball-Lehrer offen, ob er den von einer Schambeinentzündung genesenen Jungstar für das Bundesliga- Spitzenspiel des Tabellenführers gegen den Zweiten FC Bayern München am Mittwoch (20 Uhr/Sky) beruft. «Wir müssen sehen, wie er uns am besten helfen kann, ob schon am Mittwoch oder Samstag.» Götze hatte sein letztes Spiel im Dezember bestritten.

Drohender Terminkonflikt um Cup-Finale: DFL sagt Flexibilität zu

Berlin (dpa) - Die Deutsche Fußball Liga hat angesichts einer drohenden Terminkollision zwischen DFB-Pokalfinale und Bundesliga- Relegation Gesprächsbereitschaft signalisiert. «Wie jedes Jahr werden wir auch in dieser Saison bei der Terminierung der Relegationsspiele flexibel sein, um alle Interessen bestmöglich zu berücksichtigen», erklärte DFL-Geschäftsführer Holger Hieronymus am Dienstag.

In Polen fehlen 8000 Polizisten - «EM wird ein Wahnsinn»

Warschau (dpa) - In Polen sind Medienberichten zufolge rund 8000 Stellen bei der Polizei nicht besetzt. Das vergebliche Warten auf Gehaltserhöhungen und Klagen über schlechte Renten nach dem Polizeidienst lässt viele Beamte den Polizeidienst quittieren, berichtete die «Gazeta Prawna» am Dienstag. «Sie (die Beamten) sind überarbeitet, weil es an Leuten fehlt», klagte ein Beamter in der Zeitung. «Das Turnier (die Fußball-EM) wird ein Wahnsinn.»

Polens Trainer kündigt Entscheidung über Peszkos EM-Schicksal an

Warschau (dpa) - Nach der Alkohol-Eskapade der polnischen Nationalspieler Slawomir Peszko vom 1. FC Köln und Marcin Wasilewski (RSC Anderlecht) will Nationaltrainer Franciszek Smuda zeitnah endgültig über deren EM-Teilnahme entscheiden. Smuda, der am Dienstag in Düsseldorf die Begegnung Fortuna Düsseldorf - FSV Frankfurt und am Mittwoch die Partie zwischen Borussia Dortmund und Bayern München beobachten wollte, sagte in einem Interview mit dem polnischen Internetportal Sport.pl, er werde nach seiner Rückkehr über mögliche Konsequenzen entscheiden.

NHL-Profi Sulzer sagt für Eishockey-WM ab

Berlin (dpa) - NHL-Profi Alexander Sulzer wird der deutschen Eishockey-Auswahl bei der diesjährigen Weltmeisterschaft im Mai nicht zur Verfügung stehen. Der Abwehrspieler sagte dem Fachmagazin «Eishockey News» am Dienstag: «Ich werde dieses Jahr aus persönlichen Gründen nicht an der WM teilnehmen.» Sulzer hatte in der vergangenen Woche mit den Buffalo Sabres die Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NHL verpasst und der Nationalmannschaft um Bundestrainer Jakob Kölliker Hoffnungen auf einen Einsatz in Schweden und Finnland gemacht.

Tennisprofi Phau in Houston im Achtelfinale

Houston (dpa) - Tennisprofi Björn Phau ist beim ATP-Turnier in Houston in das Achtelfinale eingezogen. Der 32-Jährige aus Weilerswist profitierte am Montag (Ortszeit) bei einer 6:1, 3:0-Führung von der Aufgabe seines argentinischen Gegners Diego Junqueira. Phau trifft bei der Sandplatz-Veranstaltung nun auf dessen Landsmann Carlos Berlocq.

Barthel zieht ins Achtelfinale von Kopenhagen ein

Kopenhagen (dpa) - Mona Barthel aus Bad Segeberg hat beim WTA-Turnier in Kopenhagen die erste Runde überstanden und steht im Achtelfinale. Die an Nummer sechs gesetzte Deutsche besiegte am Dienstag die Schwedin Johanna Larsson 6:3, 6:4. In der Runde der letzten 16 des mit 220 000 Dollar dotierten Tennisturniers trifft die Weltranglisten-37. auf die Italienerin Alberta Brianti