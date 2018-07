Hertha und Köln nach Pleiten noch tiefer in Abstiegsnot

Berlin (dpa) - Für Hertha BSC und den 1. FC Köln werden die Abstiegssorgen in der Fußball-Bundesliga immer größer. Die Berliner verloren am Dienstagabend daheim gegen den Mitkonkurrenten SC Freiburg mit 1:2 und sind vier Spieltage vor Saisonschluss weiter Tabellen-Vorletzter. Die Kölner kassierten ein 0:4 beim FSV Mainz 05. Damit bleiben die Rheinländer auf dem Relegationsplatz 16. Einen Punkt davor muss auch der FC Augsburg nach dem 1:3 gegen den VfB Stuttgart weiter um den Klassenverbleib zittern. Im Rennen um die Europapokal-Plätze trennten sich Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach 2:2.

Düsseldorf bleibt Dritter der 2. Liga - Auch St. Pauli gewinnt

München (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga den dritten Platz verteidigt. Die Rheinländer bezwangen am Dienstag nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg den FSV Frankfurt mit 1:0. Verfolger FC St. Pauli gewann in letzter Minute mit 2:1 gegen den 1. FC Union Berlin und wahrte ebenfalls seine Chancen im Aufstiegsrennen. Spitzenreiter SpVgg Greuther Fürth kam bei Eintracht Braunschweig nur zu einem 0:0. Den dritten Sieg in Serie feierte Hansa Rostock beim 1:0 in Cottbus. Damit rückte Hansa vorerst auf Relegationsplatz 16.

Peszko aus Polens EM-Kader geworfen - FC-Profi schaltet Anwalt ein

Warschau/Köln (dpa) - Böses Erwachen für Slawomir Peszko vom 1. FC Köln: Nach der Alkohol-Eskapade des polnischen Nationalspielers am Wochenende warf ihn Auswahlcoach Franciszek Smuda aus dem Kader für die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Peszko sei ein Wiederholungstäter und werde nicht im Team sein. Das sei endgültig, sagte Smuda der polnischen Zeitung «Przeglad Sportowy» am Dienstag. Peszko war nach dem 1:1 der Kölner gegen Werder Bremen in einer Ausnüchterungszelle gelandet. Nun setzt er sich mit juristischen Mitteln zur Wehr und nahm sich einen Rechtsanwalt.

Berlin Volleys gleichen im Finale gegen Haching aus

Berlin (dpa) - Die Berlin Volleys halten das Rennen um die deutsche Volleyball-Meisterschaft offen. Gegen Generali Haching landeten die Hauptstädter am Dienstagabend im zweiten Spiel der Finalserie «Best of Five» einen überzeugenden 3:0-Erfolg. In der ersten Begegnung nur 72 Stunden zuvor hatten die Volleys noch eine 0:3-Niederlage einstecken müssen. Nach Siegen steht es nun 1:1, die dritte Partie steigt am kommenden Samstag wieder in Haching.

HSV Hamburg bezwingt Rhein-Neckar Löwen

Hamburg (dpa) - Die Handballer des HSV Hamburg haben im Kampf um einen Champions-League-Platz einen wichtigen Sieg verbucht. Am Dienstagabend gelang dem deutschen Meister ein 28:24-Erfolg in der Bundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen. Bester HSV-Werfer in der hoch emotionalen geführten Partie war Michael Kraus mit sechs Toren. Für die Löwen erzielte vor 12 961 Zuschauern Ivan Cupic mit neun Treffern die meisten Tore.

DEL sperrt Berliner Eishockey-Profi Rankel für zehn Spiele

Berlin (dpa) - Eishockey-Profi André Rankel von den Eisbären Berlin ist für zehn Spiele gesperrt worden und fehlt dem Meister damit für den Rest der Playoffs. Die Deutsche Eishockey-Liga reagierte mit der harten Sanktion am Dienstag auf einen Check Rankels zum Kopf seines Gegenspielers Daniel Sparre von den Straubing Tigers im zweiten Halbfinale am Ostersamstag. Sparre hatte sich dabei verletzt. Für Rankel ist die Saison damit vorzeitig beendet, auch wenn die Eisbären noch die Endspiele um die Meisterschaft erreichen sollten.

Tennis-Siege für deutsches Damen-Trio und Bachinger

Kopenhagen (dpa) - Angelique Kerber, Julia Görges und Mona Barthel sind erfolgreich in die neue Tenniswoche gestartet. Görges zog beim WTA-Turnier in Barcelona mit 6:4, 6:0 gegen die französische Qualifikantin Aravane Rezai ins Achtelfinale ein. In Kopenhagen erreichte Kerber ebenfalls das Achtelfinale. Die Weltranglisten-15. bezwang die Französin Stephanie Foretz Gacon mit 4:6, 6:2, 7:5. Mona Barthel besiegte die Schwedin Johanna Larsson 6:3, 6:4. Dagegen schied Annika Beck nach ihrem ersten Einzug ins Hauptfeld eines WTA-Turniers aus. Der Dachauer Matthias Bachinger setzte sich in Casablanca 6:3, 3:6, 6:3 gegen Filippo Volandri aus Italien durch.

Heberin Julia Rohde verpasst erneute EM-Medaille

Antalya (dpa) - Gewichtheberin Julia Rohde aus Görlitz hat bei den Europameisterschaften in Antalya einen erneuten Medaillengewinn verpasst. Die 22 Jahre alte EM-Dritte des Vorjahres musste sich am Dienstag in der Klasse bis 53 Kilo mit der Zweikampfleistung von 192 Kilo und dem fünften Rang begnügen. Neue Europameisterin wurde Cristina Iovu aus Moldau mit 207 Kilo. Die erst 19 Jahre alte Iovu verwies die Titelverteidigerin Aylin Dasdelen aus der Türkei auf den zweiten Rang.