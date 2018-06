Barcelona (SID) - Julia Görges und Mona Barthel haben bei den WTA-Turnieren in Barcelona und Kopenhagen ohne Probleme das Achtelfinale erreicht. Während sich Fed-Cup-Spielerin Görges (Bad Oldesloe) in Spanien gegen die Französin Aravane Rezai souverän in zwei Sätzen mit 6:4, 6:0 durchsetzte, bezwang Barthel (Bad Segeberg) in ihrem Erstrundenmatch in Dänemark die Schwedin Johanna Larsson 6:3, 6:4.

Deutlich mehr Mühe hatte Angelique Kerber in der dänischen Hauptstadt. Die an zwei gesetzte Kielerin setzte sich in 2:15 Stunden gegen die Französin Stephanie Foretz 4:6, 6:2, 7:5 durch und bekommt es nun im Achtelfinale mit der Britin Anne Keothavong zu tun. Die Weltranglisten-37. Barthel muss in der Runde der letzten 16 gegen die Italienerin Alberta Brianti antreten, die in der ersten Runde Kristina Barrois (Stuttgart) ausgeschaltet hatte.

Im Achtelfinale des mit 220.000 Dollar dotierten Turniers in Barcelona trifft die an Nummer zwei gesetzte Görges auf die Spanierin Garbine Muguruza Blanco.

Weniger erfolgreich verlief das Auftaktduell von Annika Beck (Bonn) in der dänischen Hauptstadt. Die 18-Jährige, die sich durch die Qualifikation ins Hauptfeld des mit 220.000 Dollar dotierten Turniers gekämpft hatte, unterlag der Kroatin Petra Martic 4:6, 4:6.