London (SID) - Wimbledon kriegt einen neuen Chef: Der frühere Davis-Cup-Spieler Richard Lewis löst Ian Ritchie als Vorstandsvorsitzender des All England Club ab. Ritchie war im Dezember 2011 an die Spitze der englischen Rugby Football League (RFL) gewechselt. Lewis gibt im Gegenzug sein Amt im Vorstand der RFL auf und tritt seinen neuen Posten am 1. Mai an.

Der 57-jährige Lewis, einst die Nummer 68 der Welt, stand zwischen 1977 und 1983 zwölfmal für das britische Davis-Cup-Team auf dem Platz. Seit dem Ende seiner aktiven Karriere war er unter anderem als sportlicher Direktor für den britischen Tennis-Verband LTA tätig und arbeitete zudem als Trainer und Geschäftsmann.