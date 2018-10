Oslo (dpa) - Knapp eine Woche vor Prozessbeginn haben Psychiater den norwegischen Massenmörder Anders Behring Breivik in einem neuen Gutachten für schuldfähig erklärt. Bei einer Verurteilung könnte der geständige 33-Jährige für den Tod von 77 Menschen - darunter viele Jugendliche - ins Gefängnis kommen. In einem ersten Gutachten hatten Ärzte ihn im November als geisteskrank - also nicht schuldfähig - eingestuft. Welches Gutachten sich durchsetzt, entscheiden nun die Richter. Breivik hält sich selbst nicht für psychisch gestört. Er will die volle Verantwortung für seine Attentate übernehmen.

