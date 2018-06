Aachen (dpa) - Im Streit um Tempo 50 und eine Radarfalle zum Schutz von Uhus fällt heute das Urteil vor dem Verwaltungsgericht Aachen. Eine Temposünderin hatte gegen das Limit auf der Landstraße in der Eifel geklagt, das Naturschützer zum Schutz der heimischen Uhus durchgesetzt hatten. Zuvor war auf der Strecke Tempo 70 erlaubt. Die Stadt wollte die Straße aber ausbauen. Tierschützer hatten im Gegenzug die Begrenzung auf 50 km/h gefordert. In die nach dem Deal aufgestellte Radarfalle waren in zehn Monaten 7600 Raser gerauscht.

