Chicago (Illinois/USA) (SID) - Die Chicago Bulls haben sich in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nur 48 Stunden nach der bitteren Niederlage im Madison Square Garden bei den New York Knicks revanchiert. Der sechsmalige Meister setzte sich im heimischen United Center klar mit 98:86 durch. Am Sonntag hatte das Top-Team der Liga im "Big Apple" beim 99:100 nach Verlängerung eine seiner seltenen Niederlagen kassiert.

Chicago stellte beim 44. Saisonsieg einmal mehr unter Beweis, dass der Erfolg des Teams nicht mit Derrick Rose steht oder fällt. Der Superstar fehlte den Bulls erneut wegen Knöchelproblemen, erst am Sonntag hatte der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen Saison sein Comeback nach zwölf Spielen Pause gegeben. Dennoch setzte es eine Niederlage. Rose hat in dieser Saison wegen diverser Verletzungen bereits 23. Mal gefehlt.

Richard Hamilton war mit 20 Punkten erfolgreichster Werfer der Bulls, für den Routinier war es die beste Ausbeute seit seinem Wechsel nach Chicago. Topscorer des Spiels war wie am Sonntag Carmelo Anthony. Der Starspieler der Knicks holte 29 Zähler, beim letzten Duell hatte "Melo" 43 Punkte erzielt.

Mit 44 Siegen und 14 Niederlagen baute Chicago die Führung in der Eastern Conference aus. Verfolger Miami Heat (40:16) unterlag Rekordmeister Boston Celtics 107:115.