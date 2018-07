Frankfurt/Main (dpa) - Unternehmen der schwer gebeutelten Solarbranche verbrennen weiter in riesigen Mengen das Kapital ihrer Aktionäre.

Nach den Insolvenzen von Solon AG und Q-Cells führt inzwischen das Hamburger Solarunternehmen Conergy die unrühmliche Liste der «größten Kapitalvernichter» in Deutschland an, wie die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Mit Phoenix Solar kommt auch der höchste Neueinsteiger auf der DSW-Watchlist aus der Branche, in die Anleger einst große Hoffnungen setzten.

Doch auch in anderen Branchen verloren Investoren teilweise viel Geld: Überdurchschnittlich hohe Wertverluste erlitten demnach etwa die Aktien der sanierungsbedürftigen Baumarktkette Praktiker, der teilverstaatlichten Commerzbank oder des angeschlagenen Druckmaschinenherstellers Heidelberger Druck. Die Analyse beleuchtet die Kursentwicklung binnen 12, 36 und 60 Monaten.

