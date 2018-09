Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch wieder etwas von seinem jüngsten Kursrutsch erholt. Der Dax ging am Abend mit einem Zuwachs von 1,03 Prozent auf 6674,73 Punkte aus dem Handel.

Im Tagesverlauf hatte der deutsche Leitindex bereits mehrfach die Marke von 6700 Punkten getestet, nachdem er am Vortag wegen enttäuschender Konjunkturdaten aus den USA und Asien auf dem tiefsten Stand seit Ende Januar geschlossen hatte. Auch der MDax rückte um 1,03 Prozent auf 10 439,13 Punkte vor. Der TecDax kletterte um 0,36 Prozent auf 766,55 Punkte.

Nach dem «Abschlagsfestival» der letzten Tage meldeten sich nun Anleger zurück, die die günstigen Einstiegskurse nutzten, sagte Marktstratege Gregor Kuhn von IG Markets. Stützend hatte sich zur Wochenmitte aber vor allem der positive Auftakt der US-Berichtssaison ausgewirkt: Der Aluminiumkonzern Alcoa hatte im abgelaufenen Quartal überraschend Geld verdient. Dadurch seien an den Märkten die weltweiten Wachstumssorgen und die weiter schwelende europäische Schuldenkrise zumindest kurzfristig etwas in den Hintergrund gerückt, sagten Börsianer.

Marktexperte Fidel Helmer von der Privatbank Hauck & Aufhäuser sprach von einer Konsolidierungsphase, in der die Marktteilnehmer sehr schnell bereit seien, auch wieder Gewinne mitzunehmen. Er gehe davon aus, dass der Markt kurzfristig zwischen 6600 und 6800 Punkten schwanken werde. Entscheidend sei, wie es mit der Berichtssaison in den USA weitergehen werde.

Bankentitel gehörten nach zuletzt deutlichen Verlusten zu den Favoriten der Anleger. So rückten Commerzbank an der Index-Spitze um 4,13 Prozent auf 1,715 Euro vor. Deutsche Bank verteuerten sich um 2,33 Prozent auf 34,48 Euro. Die Titel der Autobauer legten nach Rekord-Absatzzahlen für das erste Quartal zu, Volkswagen um knapp drei Prozent und BMW um zweieinhalb Prozent. Für die Aktien von ThyssenKrupp ging es nach den Alcoa-Zahlen um über ein Prozent hoch.

Im MDax verteuerten sich die Aktien von EADS dank eines Auftrags um 0,91 Prozent auf 29,97 Euro. Die Papiere des Aromen- und Riechstoff-Herstellers Symrise gewannen nach guten Umsatzzahlen des Konkurrenten Givaudan 1,61 Prozent auf 21,45 Euro.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,85 Prozent fester bei 2341,36 Punkten und auch die Leitindizes in London und Paris schlossen etwas höher. In New York lag der Dow Jones Industrial zum Handelsschluss in Europa mit 0,7 Prozent im Plus.

Am deutschen Rentenmarkt sank die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,41 (Vortag: 1,43) Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 132,26 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,39 Prozent auf 139,85 Punkte nach. Der Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3131 (Dienstag: 1,3114) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7616 (0,7625) Euro.