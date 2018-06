Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Mittwoch deutlich von seinem jüngsten Kursrutsch erholt. Stützend wirkte der positive Auftakt der US-Berichtssaison: Der Aluminiumkonzern Alcoa verdiente im abgelaufenen Quartal überraschend Geld.

Dem standen allerdings Wachstumssorgen und die weiter schwelende europäische Schuldenkrise gegenüber. Zuletzt entspannte sich hier die Situation allerdings und die Renditen für europäische Staatsanleihen gingen wieder etwas zurück.

Am Nachmittag notierte der Dax 1,44 Prozent höher bei 6701 Punkten. Der MDax gewann 1,57 Prozent auf 10 495 Punkte, und auch der TecDax schüttelte seine Verluste ab und schaffte zuletzt ein moderates Plus von 0,27 Prozent auf 766 Punkte. Am Dienstag hatte der Leitindex noch wegen enttäuschender Konjunkturdaten seinen Abwärtstrend fortgesetzt und auf dem tiefsten Stand seit Ende Januar geschlossen.

Aktienhändler Andreas Lipkow von MWB Fairtrade sprach von «übernervösen» Marktteilnehmern. Die Frage sei, «ob die kommende Wachstumsdelle die Unternehmensgewinne nachhaltig beeinflussen oder wirklich nur eine Delle wird». Allerdings hätten die Alcoa-Zahlen die eher pessimistischen Erwartungen aufgehellt.

Für die Aktien von ThyssenKrupp ging es nach den Alcoa-Zahlen um 2,73 Prozent auf 17,860 Euro hoch. Damit besetzten sie einen der vordersten Plätze im Dax. Die Bankentitel gehörten nach zuletzt deutlichen Verlusten ebenfalls zu den Favoriten der Anleger: Für Deutsche Bank und Commerzbank ging es um 3,56 und 5,22 Prozent bergauf. Händler verwiesen dafür auch auf eine Studie der britischen Bank HSBC, deren Experten erstmals seit vier Jahren zu einer Übergewichtung der Branche raten.

Die Aktien der Autobauer VW und BMW legten um 3,06 respektive 2,90 Prozent zu und profitierten damit von Rekord-Absatzzahlen für das erste Quartal. Im MDax verteuerten sich die Aktien von EADS dank eines Auftrags um 2,29 Prozent auf 30,380 Euro. Die Papiere des Aromen- und Riechstoff-Hersteller Symrise gewannen nach guten Umsatzzahlen des Konkurrenten Givaudan 1,71 Prozent.

Am deutschen Rentenmarkt sank die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,41 (Vortag: 1,43) Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,13 Prozent auf 132,26 Punkte. Der Bund-Future gab um 0,51 Prozent auf 139,68 Punkte nach. Der Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3131 (Dienstag: 1,3114) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7616 (0,7625) Euro.