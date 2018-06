Berlin (dpa) - Ein starkes Erdbeben hat die Küste Sumatras in Indonesien erschüttert. Die US-Erdbebenwarte gab eine Stärke von 8,7 an. Eine Tsunamiwarnung wurde herausgegeben. Lokale Medien berichten, dass Menschen auf Sumatra in Panik auf die Straßen liefen. Das Tsunamiwarnzentrum rief alle Länder rund um den Indischen Ozean auf, nach Anzeichen eines Tsunamis Ausschau zu halten. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von 33 Kilometern. Es war noch in Indien zu spüren. Über Schäden und Opfer ist noch nichts bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.