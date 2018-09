Potsdam (dpa) - Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam geht auch nach dem zweiten Beben vor der Küste Sumatras nicht von einer starken Tsunami-Gefahr aus.

Die Stärke des Bebens habe sich insgesamt schwächer entwickelt als zunächst befürchtet, sagte der Potsdamer Wissenschaftler Rainer Kind der dpa. «Die Magnitude schwankt zwischen 8,4 und 8,6», berichtete Kind. «Auch der Mechanismus des Bebens - also die Art wie sich die Platten verschoben haben - ist etwas korrigiert worden. Es gebe nur horizontale Bewegungen. «Dies hat sehr positive Folgen für die Tsunami-Gefahr», so Kind. «Wenn sich der Meeresboden nur horizontal bewegt, werden deutlich weniger Wassermassen in Bewegung gesetzt.» Dadurch sei allenfalls mit einem geringen Tsunami zu rechnen.

