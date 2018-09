Bangkok (dpa) - Nach den schweren Erdbeben vor der indonesischen Insel Sumatra hat das Tsunami-Warnzentrum Entwarnung für die Länder rund um den Indischen Ozean gegeben. Die beiden Erdstöße mit Messwerten zwischen 8,1 und 8,6 lösten eine Flutwelle aus, die aber nur etwa 60 Zentimeter erreichte. Es bestehe keine erhöhte Gefahr mehr für die Küstenregionen, teilte das Zentrum in Hawaii mit. Die Erdbebenwarte in Indonesien hatte unmittelbar nach dem Beben vor einem Tsunami auf Sumatra gewarnt. Auch in Thailand heulten die Tsunami-Sirenen auf. Strände wurden geräumt.

