Berlin (dpa) - Ein starkes Erdbeben hat am Mittwoch die Küste Sumatras in Indonesien erschüttert. Die US-Erdbebenwarte USGS gab eine Stärke von 8,7 an. Mehrere Länder gaben Tsunamiwarnungen heraus.

«Wir haben eine Tsunamiwarnung für Aceh, Nordsumatra und Westsumatra herausgegeben», sagte ein Sprecher der indonesischen Erdbebenwarte. Nach Angaben von Lokalmedien rannten die Menschen auf Sumatra in Panik auf die Straßen.

Thailand versetzte seine westlichen Provinzen in Alarmbereitschaft. «Wir beobachten die Lage und haben die Provinzen an der Andamansee aufgerufen, wachsam zu sein», sagte ein Sprecher des thailändischen Katastrophenschutzes im Fernsehen.

Das Tsunamiwarnzentrum rief alle Länder rund um den Indischen Ozean auf, nach Anzeichen eines Tsunamis Ausschau zu halten. Es handelte sich nicht um eine Tsunamiwarnung, betonte das Zentrum. «Es steht nicht fest, dass ein Tsunami ausgelöst wurde», heißt es in der Mitteilung. Aber Erdbeben dieser Stärke hätten das Potenzial, einen Tsunami mit großem Zerstörungspotenzial auszulösen.

Das Beben ereignete sich etwa 370 Kilometer von der Hauptstadt Sinabang der Insel Simeuluë vor der Küste Sumatras (Indonesien) entfernt, in einer Tiefe von 33 Kilometern.

Die Hongkonger Erdbebenwarte gab die Stärke der Erdstöße vor Sumatra mit 8,4 an, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Das Erdbeben war noch auf dem indischen Festland zu spüren. Der Nachrichtensender NDTV zeigte Bilder aus der ostindischen Metropole Kolkata (Kalkutta), auf denen zu sehen war, wie die Erdstöße Gegenstände wie etwa Studioscheinwerfer zum Schwanken brachten. Über Schäden oder Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

NDTV meldete weiter, für die indische Inselgruppe der Andamanen und Nikobaren sowie für die Ostküste Indiens sei Tsunami-Alarm gegeben worden. Das sei eine weniger dringliche Stufe als eine Tsunami-Warnung. Beim Tsunami Ende 2004 waren die meisten indischen Opfer auf den Andamanen und Nikobaren zu beklagen gewesen.

Der Inselstaat Sri Lanka vor der indischen Südostküste gab eine Tsunami-Warnung heraus. Die Menschen an der Küste seien aufgefordert worden, sich in höher gelegene Gegenden zu begeben, sagte ein Sprecher der Meteorologiebehörde.

Der Süden, der Nordosten und auch die Hauptstadt Colombo könnten von einem Tsunami getroffen werden. Mit etwa 40 000 Toten gehörte Sri Lanka zu den am schwersten von der Katastrophe Ende 2004 betroffenen Ländern.

Damals hatte ein Beben der Stärke 9,1 bei Sumatra einen verheerenden Tsunami ausgelöst. In der Folge starben rund 230 000 Menschen.

Zum Vergleich: Das schwere Erdbeben vor der Ostküste Japan am 11. März 2011 hatte eine Stärke von 9,0.