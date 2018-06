Berlin (dpa) - Die Union will die geplante kostenlose Verteilung von 25 Millionen Koran-Exemplaren durch radikale Salafisten verhindern. Wo immer dies möglich sei, müsse diese aggressive Aktion gestoppt werden, sagte Unions-Fraktionsvize Günter Krings der «Rheinischen Post». Radikalislamistische Salafisten hatten erklärt, in Fußgängerzonen und im Internet 25 Millionen Koran-Exemplare an Nichtmuslime abgeben zu wollen. Darüber sind auch Verfassungsschützer besorgt. Mit der kostenlosen Abgabe von Koran-Exemplaren versuchten radikale Salafisten offensichtlich, mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen.

