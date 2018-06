Teheran (dpa) - Der Iran hat sich dafür ausgesprochen, dass Syriens Präsident Baschar al-Assad unabhängig vom Verlauf des Konflikts in seinem Land an der Macht bleibt. «Wir lehnen jede ausländische Einmischung ab», so der iranische Außenminister Ali Akbar Salehi.

Sein Land unterstütze zwar den Wunsch des syrischen Volkes nach mehr Freiheit, sagte der Minister nach einem Treffen mit dem internationalen Syrien-Sondergesandten Kofi Annan in Teheran. Jede Veränderung könne aber einzig und allein auf der Grundlage von Gesprächen mit der gegenwärtigen Regierung erreicht werden. Der Iran ist in der Region der engste Verbündete des Assad-Regimes.

Annan rief alle Seiten dazu auf, die von ihm vermittelte Waffenruhe umzusetzen. Jeder Fehler in dem Konflikt könne zu unvorstellbaren Folgen in einer Region führen, die sich eine weitere Krise nicht leisten könne. Zugleich appellierte der Sondervermittler von Vereinten Nationen und Arabischer Liga an die Unterstützung der Regierung in Teheran: «Wir müssen eine Lösung finden, um das Töten in Syrien zu beenden. Dazu brauchen wir sämtliche internationale Hilfe. Der Iran kann auch Teil dieser Lösung sein.»

Syriens Regierungstruppen setzen unterdessen ihre Offensive in den Protesthochburgen fort. Oppositionelle meldeten heftigen Beschuss aus Homs und Hama. Trotz der vorgesehenen 48-Stunden-Frist zum Abzug der Armee aus den Städten bis Donnerstagmorgen sei das Militär noch an Ort und Stelle, hieß es.

Der Aktivist Omar Homsi sagte der Nachrichtenagentur dpa, dass in Homs erneut das Feuer auf die Viertel Al-Rastan und Al-Chalidija eröffnet worden sei. Auch aus Hama wurde Artilleriebeschuss gemeldet. In der Hauptstadt Damaskus stürmten Soldaten nach Angaben von Oppositionellen auf der Suche nach Rebellen den Stadtteil Kafr Susa, wo auch einige Botschaften und Gebäude des syrischen Sicherheitsapparates sind.

Am Dienstagmorgen um 6.00 Uhr Ortszeit (05.00 MESZ) hatte die von UN-Vermittler Kofi Annan mit Regierung und Opposition ausgehandelte 48-Stunden-Frist begonnen, die zu einer Waffenruhe führen sollte. Es gab jedoch keine Anzeichen für ein baldiges Ende der Kämpfe.