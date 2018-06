Istanbul/Teheran (dpa) - Wegen des andauernden Blutvergießens in Syrien fordert die Türkei eine UN-Resolution zum Schutz der Bevölkerung. Das Regime habe seine Truppen nicht wie versprochen aus den Städten abgezogen und setze weiter schwere Waffen ein, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Ankara.

Der Iran - wichtiger Verbündeter Syriens - stellte sich demonstrativ hinter die Führung in Damaskus und lehnte einen Machtwechsel ab. Der internationale Syrien-Sondergesandten Kofi Annan äußerte die Hoffnung, dass sein Friedensplan doch noch greift und die Waffen bis Ende der Frist am Donnerstag schweigen.

Oppositionelle meldeten allerdings erneut heftigen Beschuss aus Homs und Hama. Von einem Rückzug des Militärs sei nichts zu spüren, hieß es. Landesweit kamen laut Aktivisten mindestens zwölf Zivilisten ums Leben, in den Unruheprovinzen Homs, Daraa und Deir as-Saur. Wegen der Medienblockade sind Meldungen aus Syrien von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen.

Die von Annan vermittelte Vereinbarung sieht eine 48-stündige Frist zur Umsetzung der Waffenruhe vor. Sie begann am Dienstagmorgen und endet diesen Donnerstagmorgen um 06.00 Uhr Ortszeit (05.00 MESZ). In Washington wollten die Außenminister der sieben führenden Industrienationen und Russlands (G8) bis Donnerstag über die Krise beraten.

Der türkische Ministeriumssprecher erklärte, dass die Gewalt im Nachbarland am Dienstag hätte beendet werden müssen. «Da dies nicht passiert ist, erwarten wir dringend, dass der Weltsicherheitsrat eine Resolution verabschiedet, die auch die notwendigen Maßnahmen zum Schutz des syrischen Volkes einschließt.»

Mit einer ähnlichen Formulierung war im Libyen-Konflikt in der UN-Resolution 1973 die Grundlage für ein militärisches Eingreifen gelegt worden. Bisherige Versuche, gegen Syrien eine UN-Resolution im Sicherheitsrat zu beschließen, waren am Veto Russlands und Chinas gescheitert.

Nach Schüssen syrischer Regierungstruppen in ein türkisches Flüchtlingslager hatte die Türkei Syrien in scharfer Form gewarnt und erneut eine Pufferzone auf syrischer Seite als eine der möglichen Reaktionen genannt. Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan wollte laut türkischen Medienberichten am Freitag nach Saudi-Arabien reisen. Riad spricht sich schon seit langem für einen harten Kurs gegen den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad aus.

«Wir lehnen jede ausländische Einmischung und jede Forderung nach einem Machtwechsel ab», betonte der iranische Außenminister Ali Akbar Salehi nach einem Treffen mit Annan in Teheran. Assad müsse unabhängig vom Verlauf des Konflikts im Amt bleiben. Andernfalls drohe ein Machtvakuum mit schwerwiegenden Folgen. Der Iran ist in der Region der engste Verbündete des Assad-Regimes, weist aber Vorwürfe des Westens zurück, dieses mit Waffen zu versorgen.

Annan, der im Auftrag der Vereinten Nationen und der Arabischen Liga in der Krise vermittelt, äußerte die Hoffnung, dass sich die Lage in Syrien bis zu diesem Donnerstag verbessern werde. Er rief alle Seiten auf, die vereinbarte Waffenruhe umzusetzen. Der Aufstand gegen Assad hat vor 13 Monaten begonnen und inzwischen laut UN-Schätzungen mehr als 9000 Menschen das Leben gekostet.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle erhoffte sich vom Treffen der G8-Außenminister eine «klare Botschaft» an Syrien, die Gewalt zu stoppen. Der Friedensplan Annans müsse «umgehend» eingehalten werden. «Das infame Morden von Zivilisten und sogar Flüchtlingen muss ein Ende haben.» Der Gruppe der Acht gehören außer Deutschland und Russland die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan an.

China appellierte erneut an Assad und forderte einen sofortigen und vollständigen Rückzug aller Truppen und eine umfassende Waffenruhe. Der Sprecher des Außenministeriums, Liu Weimin, sagte in Peking, alle Parteien sollten ihre Verpflichtungen zur Waffenruhe einhalten und ihre Truppen «umgehend und umfassend» zurückziehen.

Präsidentielle Erklärung des UN-Sicherheitsrats