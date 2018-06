Washington (dpa) - US-Außenministerin Hillary Clinton hat Nordkorea davor gewarnt, wie angekündigt einen Satelliten mit einer Rakete ins All zu schießen. Clinton sagte nach einem Treffen mit ihrem japanischen Amtskollegen Koichiro Gemba in Washington, ein solcher Start sei eine direkte Bedrohung der regionalen Sicherheit. Die USA und Japan vermuten, dass Nordkorea den Satellitenstart nur als Vorwand nehmen will, um eine Interkontinentalrakete zu testen, mit der auch Atomsprengköpfe transportiert werden könnten.

