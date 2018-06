Peking/Pjöngjang (dpa) - Nordkorea hat mit der Betankung der Trägerrakete begonnen, die einen Satelliten ins All bringen soll. Wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua aus Pjöngjang berichtete, seien alle Vorbereitungen für den Start getroffen.

Der Direktor des Raumkontrollzentrums 20 Kilometer nordwestlich von Pjöngjang, Paek Chung Hou, habe Journalisten bei einem Besuch der Einrichtung mitgeteilt, dass der Satellit bereits in der Rakete sei. Die Rakete werde mit Treibstoff betankt.

«Wir sind sicher, dass wir erfolgreich ein werden», sagte der Direktor des Kontrollzentrums laut Xinhua. Nach bisherigen Angaben soll der Start zwischen Donnerstag und Montag erfolgen, um den 100. Geburtstag des Staatsgründers und «ewigen Präsidenten» Kim Il Sung zu begehen.

US-Außenministerin Hillary Clinton hat Nordkorea davor gewarnt, einen Satelliten mit einer Rakete ins All zu schießen. «Wenn Nordkorea eine friedliche, bessere Zukunft für sein Volk will, sollte es keinen weiteren Start unternehmen», sagte Clinton am Dienstag nach einem Treffen mit ihrem japanischen Amtskollegen Koichiro Gemba in Washington. Ein solcher Raketenstart bedeute eine «direkte Bedrohung der regionalen Sicherheit» und wäre ein «ernster und klarer Verstoß» gegen geltenden Resolutionen des Weltsicherheitsrats.

Die USA und Japan vermuten, dass die kommunistische Führung Nordkoreas den Satellitenstart nur als Vorwand nehmen will, um eine Interkontinentalrakete zu testen, mit der auch Atomsprengköpfe transportiert werden könnten.

Unterdessen ist Nordkoreas neuer Machthaber Kim Jong Un zum ersten Sekretär der herrschenden Arbeiterpartei und damit praktisch zum Parteichef ernannt worden. Sein Vater und Vorgänger Kim Jong Il wurde bei einem Sondertreffen der Partei posthum zum «ewigen Generalsekretär» ernannt, wie die staatlichen Medien des sozialistischen Landes berichteten.

Kim Jong Il war im Dezember gestorben. Er hatte seinen jüngsten Sohn schrittweise zum Nachfolger aufgebaut. Kurz nach dem Tod des Vaters war der noch nicht 30-jährige Kim Jong Un bereits zum «obersten Führer» der Partei, der Streitkräfte und des Staates ausgerufen worden.