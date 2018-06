Mexiko-Stadt (dpa) - Unbekannte haben am Dienstag im Norden Mexikos mindestens acht Taxifahrer erschossen. Bewaffnete griffen in der Stadt Guadalupe bei Monterrey nacheinander zwei nicht genehmigte Taxistände an, wie die Behörden des Bundesstaates Nuevo Leon mitteilten.

Sie töteten am ersten fünf und am zweiten, nur wenige hundert Meter entfernten Stand drei weitere Taxifahrer. Zwei Menschen wurden verletzt. Nach Angaben eines Behördensprechers wird vermutet, dass die Tat aus Rache für den Ausschluss mehrerer Fahrer aus dem illegalen Taxi-Ring begangen wurde.

Die sogenannten «Piratas» (Piraten), die ohne behördliche Genehmigung arbeiten, hatten den Angaben zufolge mehreren Fahrern die Zusammenarbeit aufgekündigt, nachdem einer von ihnen mit Drogen erwischt worden war.

Auch eine Verbindung zur Drogenkriminalität wird nicht ausgeschlossen, da viele Taxifahrer gezwungenermaßen oder freiwillig als Drogenkuriere oder Informanten für die Kartelle arbeiten.