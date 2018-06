Manama (dpa) - In der Debatte um das Formel-1-Gastspiel in Bahrain gerät der Automobil-Weltverband FIA immer stärker in Zugzwang. Nach Chefvermarkter Bernie Ecclestone verwies auch die Teamvereinigung FOTA auf die Verantwortung der FIA für eine Entscheidung über eine mögliche Absage des WM-Laufs.

Der Verband müsse den Rennställen «in dieser Frage die Richtung vorgeben», schrieb die FOTA in einer Presseerklärung. Die BBC berichtete, eine Reihe von Teams würde wegen Sicherheitsbedenken fest mit einer kurzfristigen Streichung des umstrittenen Wüsten-Grand-Prix rechnen.

Von einer offiziellen Absage-Forderung indes will die FOTA nichts wissen. «Das ist nicht möglich. Teams können keinen Grand Prix absagen», hieß es in der Mitteilung. Die Organisation vertritt die Interessen von sieben der zwölf Teams, darunter McLaren und Mercedes. Red Bull und Ferrari sind dagegen aus der FOTA ausgetreten.

Bereits im Vorjahr war der Grand Prix wegen der blutigen Proteste für mehr Demokratie in Bahrain gestrichen worden. Am Rande des Großen Preises von China an diesem Wochenende werden weitere Diskussionen über das Thema zwischen FIA-Präsident Jean Todt, Ecclestone und den Rennställen erwartet. Angeblich haben mehrere Teams Vorkehrungen für den Fall einer kurzfristigen Absage des Bahrain-Rennens getroffen.

«Wir können die Leute nicht zwingen, dorthin zu gehen», sagte Ecclestone. Der Rechte-Mitinhaber verwies jedoch darauf, dass ein Startverzicht eines Teams als Vertragsbruch zu werten sei. Nur bei einer offiziellen Absage durch die FIA oder einem Verzicht Bahrains auf das Rennen wären die Teams von der Reise befreit, ohne finanzielle Konsequenzen fürchten zu müssen.

«Wenn man nicht hingeht, wäre die Konsequenz, dass man dafür bezahlen muss. Also muss man sehr vorsichtig sein», sagte der frühere Weltmeister und Teamchef Niki Lauda. Ex-Champion Jackie Stewart meinte: «Wenn wir nicht nach Bahrain gehen, wie erklären wir dann, dass wir 2014 in Russland starten?»

Ecclestone hatte sich zu Wochenbeginn bei Bahrains Kronprinz Salman bin Hamad Al-Khalifa nach der Lage erkundigt und um eine Garantie für die Sicherheit der Formel 1 gebeten. Zudem kontaktierte der Brite wohl auch das Umfeld des inhaftierten Aktivisten Abdulhadi Al-Khawaja, der seit 8. Februar im Hungerstreik ist. «Er sagte, er sei sehr besorgt über die Vorgänge. Er sagte, der Kronprinz habe ihm versichert, dass es Al-Khawaja gut geht. Aber ich erklärte ihm, dass ich ganz andere Berichte höre», sagte Protest-Unterstützer Ala'a Shehabi nach einem Telefonat mit Ecclestone der britischen Zeitung «Independent».

An der Sorge um den inhaftierten Aktivisten entzündeten sich zuletzt mehrfach Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei in Bahrain. Ecclestone bot den Protestführern eine Pressekonferenz auf der Rennstrecke an.

BBC-Bericht