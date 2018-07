US-Präsidentschaftsbewerber Santorum gibt auf

Washington (dpa) - Die US-Vorwahlen sind gelaufen: Mitt Romney ist nach dem Rückzug von Rick Santorum die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner so gut wie sicher. Bereits kurz nach der Abschiedsrede des früheren Senators fuhr Amtsinhaber Barack Obama schweres Geschütz gegen seinen wahrscheinlichen Gegner auf: Je mehr die Amerikaner von Romney sehen, desto weniger würden ihm vertrauen, hieß es in einer Mail seines Wahlkampfteams. Darin wurde Romney auch bezichtigt, sich die Präsidentschaft mit negativer Wahlwerbung erkaufen zu wollen.

Linke-Chefin Lötzsch tritt aus Rücksicht auf kranken Ehemann zurück

Berlin (dpa) - Gesine Lötzsch ist als Vorsitzende der Linken zurückgetreten. Als Grund nannte sie in einer Erklärung die Erkrankung ihres Mannes, die eine häufige Abwesenheit von Berlin nicht mehr zulasse. Die 50-Jährige ist seit 2010 zusammen mit Klaus Ernst Vorsitzende der Partei. Sie hatte angekündigt, Anfang Juni wieder für das Amt kandidieren zu wollen. Das Führungsduo war in der Partei nicht unumstritten. Viele Parteimitglieder machten Lötzsch und Ernst für schlechte Schlagzeilen der Linken verantwortlich.

Gewalt in Syrien dauert an

Kairo (dpa) - Trotz der internationaler Appelle, die Waffenruhe umzusetzen, gehen die Truppen des syrischen Machthabers Assad weiter mit aller Härte gegen die Opposition vor. Ein umfassender Truppenrückzug - wie in der Vereinbarung vorgesehen - habe bislang nicht stattgefunden, teilten Aktivisten mit. Syrien habe die Gelegenheit zu einem starken politischen Friedenssignal nicht genutzt, sagte Kofi Annan, der Sondervermittler von Vereinten Nationen und Arabischer Liga. Auch der Sicherheitsrat forderte die syrische Führung zur Einhaltung der Waffenruhevereinbarung auf.

G8-Außenminister beraten in Washington über Syrien und Iran

Washington (dpa) - Die Außenminister der G8, der sieben führenden Industrienationen und Russlands, kommen heute in Washington zusammen. Bei dem zweitägigen Treffen geht es insbesondere um die aktuelle Lage in Syrien sowie die geplante Wiederaufnahme der Atomgespräche mit dem Iran. Außerdem soll der nächste G8-Gipfel Mitte Mai in Camp David vorbereitet werden. Für Deutschland ist Außenminister Guido Westerwelle dabei. Der Gruppe gehören außer Deutschland und Russland die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan an.

Gauck besucht laut Zeitung Ende Mai Israel

Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck will nach einem Zeitungsbericht Ende Mai zu einem Antrittsbesuch nach Israel reisen. Vorgesehen sei auch ein Kurzaufenthalt bei der palästinensischen Autonomiebehörde, berichtet die «Leipziger Volkszeitung». Gauck habe Israel noch vor dem Wirbel um das israelkritische Gedicht von Günter Grass auf seine spezielle Antrittsreiseliste gesetzt. Der Vorsitzende der deutsch-israelischen Gesellschaft, Reinhold Robbe, äußerte in der Zeitung die Hoffnung, dass Gauck mit seiner Kraft der überzeugenden Rede dafür wird sorgen können, dass in Israel Gras über Grass wächst.

Clinton warnt Nordkorea vor Raketenstart

Washington (dpa) - US-Außenministerin Hillary Clinton hat Nordkorea davor gewarnt, wie angekündigt einen Satelliten mit einer Rakete ins All zu schießen. Clinton sagte nach einem Treffen mit ihrem japanischen Amtskollegen Koichiro Gemba in Washington, ein solcher Start sei eine direkte Bedrohung der regionalen Sicherheit. Die USA und Japan vermuten, dass Nordkorea den Satellitenstart nur als Vorwand nehmen will, um eine Interkontinentalrakete zu testen, mit der auch Atomsprengköpfe transportiert werden könnten.