Berlin (dpa) - Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel ist am Dienstag zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Lebensgefährtin Anke Stadler brachte eine Tochter zur Welt, wie die «Bild»-Zeitung berichtete.

Gabriel teilte die Geburt in einer kurzen Notiz auf seiner Facebook-Seite mit: Sie lautete: «Heute früh ist unsere kleine Marie in Magdeburg zur Welt gekommen. Mutter und Tochter geht es bestens. Wir sind überglücklich.» Der 52-jährige SPD-Politiker hat bereits eine erwachsene Tochter. Gabriels Lebensgefährtin ist Zahnärztin und lebt in Magdeburg.

Gabriel ließ jüngst offen, wie intensiv er sich um sein Baby kümmern und ob er dafür auch eine politische Auszeit nehmen werde. Man könne ruhig davon ausgehen, dass diese persönliche Lebensplanung zwischen ihm und seiner Frau besprochen worden sei, sagte er im März vor Journalisten in Berlin. Das Ergebnis gehe aber die Öffentlichkeit nichts an. Gabriel reagierte damit auf die Aufforderung von Politikerinnen aus SPD und anderen Parteien, mit seiner Vaterrolle offensiv umzugehen.

