Luxemburg (SID) - Der zweimalige deutsche Tischtennis-Meister Bastian Steger hat sich bei der europäischen Olympia-Qualifikation in Luxemburg vorzeitig den Einzug in die Hauptrunde gesichert. Der Saarbrücker gewann am Mittwoch die Einzel gegen den Serben Marko Jevtovich (4:3) und Pawel Platonow (4:1) aus Weißrussland. Damit schaffte Steger schon vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen den Israeli Omri Ben Ari am Donnerstag (13 Uhr) den Sprung in die K.o.-Runde.

Auch Irene Ivancan, Zweite bei der EM 2011 in Danzig, gewann ihre Auftaktpartie. Die Berlinerin setzte sich mit 4:0 gegen Katalina Gatinska aus Bulgarien durch. Am Donnerstag (10 Uhr) trifft sie im zweiten und letzten Gruppenspiel auf die Ukrainerin Ganna Gaponowa. Um in die Hauptrunde einzuziehen, muss sie in der Dreiergruppe mindestens den zweiten Platz belegen.