London (SID) - Das deutsche Davis-Cup-Team spielt zu Hause gegen Australien um den Klassenerhalt in der Weltgruppe I. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in London. Die Spiele finden vom 14. bis 16. September statt. Am 21. und 22. April bekommen es die deutschen Fed-Cup-Damen in Stuttgart im Kampf gegen den Abstieg ebenfalls mit Australien zu tun.

Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft hatte durch eine 1:4-Niederlage gegen Vorjahresfinalist Argentinien den Einzug ins Viertelfinale verpasst und muss deshalb in die Relegation. Zuletzt musste die deutsche Mannschaft 2010 in die Play-offs, gewann damals aber in Stuttgart gegen Südafrika mit 5:0.