Köln (SID) - Mona Barthel aus Bad Segeberg hat beim WTA-Turnier in Kopenhagen ohne große Mühe das Viertelfinale erreicht. Die an Nummer sechs gesetzte Deutsche schlug die Italienerin Alberta Brianti souverän in zwei Sätzen mit 6:3, 6:2. Barthel benötigte für ihren Erfolg 1:23 Stunden.

In der Runde der letzten Acht trifft die Weltranglisten-37. entweder auf Angelique Kerber (Kiel/Nr. 2) oder Anne Keothavong aus Großbritannien.