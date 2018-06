Offenbach (dpa) - Heute Mittag ist es im äußersten Osten noch trocken. Sonst regnet es zeitweise, im Süden teils auch länger, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Am Nachmittag breitet sich der Regen auch auf den Osten aus. Im Westen dagegen gibt es Auflockerungen, die sich allmählich bis in die Mitte ausdehnen. Gegen Abend kommen im Westen einzelne Schauer oder Gewitter auf. Die Temperatur erreicht zwischen 9 Grad in den westlichen Mittelgebirgen und 16 Grad im Osten.

Es weht schwacher bis mäßiger, in den östlichen Alpen anfangs in Böen stürmischer Wind aus West bis Südwest.