Frankfurt/Main (dpa) - Wieder entflammte Sorgen über die europäische Schuldenkrise haben den Dax am Donnerstag seine frühen Gewinne gekostet.

Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex fast unverändert mit plus 0,01 Prozent bei 6675 Punkten, womit die am Vortag eingeleitete Erholung ins Stocken geriet. Zum Beginn der Handelswoche am Dienstag hatte der Dax den vierten Verlusttag in Folge verzeichnet und auf dem tiefsten Stand seit Ende Januar geschlossen.

Besser hielten sich am Donnerstag die anderen Indizes: Der MDax gewann 0,75 Prozent auf 10 517 Punkte, und der TecDax legte um 0,86 Prozent auf 773 Punkte zu.

«Der Dax ist launisch wie das Aprilwetter», kommentierte Kapitalmarktexperte Robert Halver von der Baader Bank. «Er schwankt zwischen verbesserten amerikanischen Konjunktureinschätzungen und Alcoa-Zahlen sowie der wieder aufgeflammten Euro-Krise hin und her.»

Für den weiteren Trend ist Börsianern zufolge insbesondere die Entwicklung an den Anleihemärkten entscheidend. In Italien verlief eine Auktion von Staatsanleihen marktneutral, da die Zinsen stiegen und das Platzierungsziel knapp verfehlt wurde.

Im Dax waren die Infineon-Aktien nach einer positiven Studie Spitzenwert mit plus 5,20 Prozent. Im MDax honorierten die Gerresheimer-Aktien gute Quartalszahlen und einen angehobenen Ausblick des Verpackungsspezialisten mit Kursgewinnen von 5,12 Prozent. Abseits der größeren Aktienindizes legten die Papiere von Borussia Dortmund um 1,19 Prozent zu.

Börsianer äußerten sich positiv, nachdem der BVB mit dem Sieg gegen den schärfsten Meisterschafts-Rivalen FC Bayern München seine Tabellenführung auf nun sechs Punkte ausgebaut und damit einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht hat.