New York (dpa) - Nach guten Zahlen des Aluminiumkonzerns Alcoa hat der Dow Jones Industrial seine fünftägige Verlustserie beendet. Der Leitindex stieg um 0,70 Prozent auf 12 805,39 Punkte, nachdem er am Vortag noch seinen bisher größten Tagesverlust in diesem Jahr verbucht hatte. Der Euro erholte sich etwas von seinen jüngsten Verlusten und wurde zuletzt bei 1,3107 US-Dollar gehandelt.

