Frankfurt/Main (dpa) - Schwache Wochendaten vom US-Arbeitsmarkt und erneute Sorgen über die europäische Schuldenkrise haben den Dax am Donnerstag ins Minus gedrückt.

Zuletzt büßte der Dax 0,09 Prozent auf 6669 Punkte ein und knüpfte damit wieder an seinen am Vortag unterbrochenen Abwärtstrend an. Besser hielten sich am Donnerstag die anderen Indizes: Der MDax gewann 0,99 Prozent auf 10 542 Punkte hinzu, der TecDax kletterte um 1,00 Prozent auf 774 Punkte.

Händler Markus Huber von ETX Capital äußerte die Hoffnung, dass sich der Fokus von den Schuldenproblemen in Europa zumindest zeitweise hin zu amerikanischen Unternehmenszahlen verschieben könnte.

Nach den überraschend starken Zahlen des Aluminiumkonzerns Alcoa stiegen die Erwartungen für eine gute Berichtssaison. Derweil sei die Auktion italienischer Staatsanleihen am späten Vormittag weniger schlecht verlaufen als befürchtet. Allerdings habe dies einmal mehr bestätigt, dass das Vertrauen in die Fähigkeit der Euro-Peripherieländer, ihre Schulden zu bedienen, erschüttert sei.

Die Infineon-Aktien waren nach einer positiven Studie mit plus 4,87 Prozent klarer Spitzenreiter im Dax. Im MDax honorierten die Gerresheimer-Aktien gute Quartalszahlen und einen angehobenen Ausblick des Verpackungsspezialisten mit Kursgewinnen von 5,56 Prozent. Dagegen büßten die Aktien des Klinikbetreibers Rhön-Klinikum als Schlusslicht knapp fünf Prozent ein - hier belastete ein gesenkter Gewinnausblick auf das erste Quartal.

Abseits der größeren Aktienindizes legten die Papiere von Borussia Dortmund um knapp zwei Prozent zu, nachdem der BVB mit dem Sieg gegen den schärfsten Meisterschafts-Rivalen FC Bayern München seine Tabellenführung auf nun sechs Punkte ausgebaut und damit einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung gemacht hat.

Am deutschen Rentenmarkt stieg die durchschnittliche Rendite der börsennotierten Bundeswertpapiere auf 1,42 (Vortag: 1,41) Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,10 Prozent auf 132,13 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 139,97 Punkte. Der Euro stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3153 (Mittwoch: 1,3131) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7603 (0,7616) Euro.