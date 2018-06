Tokio (dpa) - Der japanische Elektronikkonzern Sony will 10 000 Stellen abbauen und seine Elektroniksparte beleben. So will Sony wieder Wachstum erreichen. Das Unternehmen werde sich verändern, kündigte der neue Chef Kazuo Hirai an. Der einstige Vorzeigekonzern erwartet für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Rekordverlust von umgerechnet 4,9 Milliarden Euro. Um wieder besser zu wirtschaften, will das Unternehmen die Bereiche Digital Imaging, Spiele und Mobile zu den wichtigsten Säulen des Elektronikgeschäfts machen.

