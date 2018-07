Shanghai (China) (SID) - Der frühere Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen hat vor dem Rennen in Shanghai für Aufsehen gesorgt - obwohl er gar nicht vor Ort war. Der Finne erschien am Donnerstagmittag nicht zu einem angesetzten Pressegespräch. "Wir haben Kimi irgendwo in China verloren", sagte ein Sprecher seines Teams Lotus schmunzelnd. Nach offiziellen Informationen habe der 32-Jährige im dichten Verkehr von Shanghai festgesteckt und sei deshalb nicht rechtzeitig an der Strecke angekommen.