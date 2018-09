Madrid (dpa) - Mit einem spektakulären Dreierpack hat Cristiano Ronaldo das Wettschießen mit Lionel Messi in der spanischen Primera Divison fortgesetzt und Real Madrid einen wichtigen Derby-Sieg beschert.

Der Portugiese stellte beim 4:1 im Stadtduell bei Atlético Madrid erneut seine große Klasse unter Beweis und ist auf dem bestem Weg, bei den «Königlichen» alle Rekorde zu brechen.

Vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Fußball-Champions-League beim FC Bayern München am nächsten Dienstag glänzte «Orkan Cristiano» (Sportzeitung «Marca») mit seinen Liga-Toren 38, 39 und 40. Barcelonas Superstar Messi hat einen Treffer weniger auf dem Konto - und wichtiger für Real: Die Katalanen sind wieder auf vier Punkte distanziert.

Ronaldos persönliche Bilanz ist beeindruckend. Mit 20 Auswärtstoren stellte er einen Liga-Rekord auf. Und als erster Spieler der Primera División hat er es geschafft, in einer Saison sieben Hattricks zu erzielen. «Diese Liga gehört Cristiano», schwärmte das Sportblatt «As» auf seiner Titelseite.

Ronaldo brachte Real Madrid in der 25. Minute mit einem fulminanten Freistoß in Führung. Der Brasilianer Falcao erzielte in der 55. Minute überraschend den Ausgleich für Atlético. Das Gegentor machte Real wieder wach. Mit seinen Toren zwei (68.) und drei (83.) sicherte Ronaldo den Real-Sieg. Drei Minuten vor Spielende gab er zudem noch die Vorlage, die José María Callejón zum 4:1-Endstand nutzte. Für Real war es der 23. Derby-Sieg in Serie.

Vor der Reise nach München trifft Real Madrid im nächsten Liga-Spiel am Samstag auf den Tabellenvorletzten Sporting Gijon. Barça will am selben Tag beim Tabellenfünften Levante seinen elften Sieg nacheinander feiern und die Liga-Spannung aufrechterhalten. Entscheidend dürfte danach der «Clásico» zwischen beiden Teams in Barcelona am 21. April werden. Für die Katalanen, die vor wenigen Wochen noch einen Rückstand von zehn Punkten auf Real Madrid hatten, ist der Titel noch nicht verloren - trotz Cristiano Ronaldo.