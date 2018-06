Bremen (SID) - Trainer Thomas Schaaf von Fußball-Bundesligist Werder Bremen geht trotz fünf Spielen ohne Sieg zuversichtlich in die Partie beim VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr/Sky und Liga total!). "Das Spiel gegen Mönchengladbach hat uns Selbstvertrauen gegeben. Wir waren viel aktiver als noch gegen Köln", sagte Schaaf, "auch in Unterzahl haben wir die Dinge in die Hand genommen und Aktionen gestartet. Das wird auch gegen Stuttgart wichtig."

Im Gegensatz zu Werder liegen die Schwaben als Fünfter nach acht Spielen ohne Niederlage klar auf Kurs Europa League. Werder muss dagegen nach dem 2:2 gegen Gladbach und dem Abrutschen auf Rang acht um die Qualifikation für das internationale Geschäft bangen. Trotzdem bleibt Schaaf auch angesichts des harten Restprogramms mit Stuttgart, dem FC Bayern, VfL Wolfsburg und Schalke 04 gelassen. "Es wäre im Moment nicht leichter gegen Augsburg oder Freiburg zu spielen, als gegen die Teams, die noch auf uns zukommen", sagte der 50-Jährige, der mindestens zwei Wochen auf Florian Hartherz verzichten muss. Der Linksverteidiger zog sich im Training eine Schultereckgelenks-Sprengung zu.