Washington (dpa) - Die sieben großen Industrienationen und Russland haben den Iran aufgefordert, die Chance auf Verhandlungen über eine zivile Nutzung von Atomkraft dieses Mal auch zu nutzen. Vor Beginn der neuen Gesprächsrunde am Samstag in Istanbul warnten die G8-Außenminister die Führung in Teheran davor, die Verhandlungen mit der internationalen Gemeinschaft abermals zu verschleppen. Auch für die Konflikte in Syrien und Afghanistan strebt die G8-Gruppe «politische Lösungen» an. Der Iran steht im Verdacht, unter dem Deckmantel eines zivilen Atomprogramms an der Atombombe zu arbeiten.

