Seoul (dpa) - Der Countdown läuft: Vor dem umstrittenen Raketenstart in Nordkorea sind die Nachbarländer in erhöhter Alarmbereitschaft. Man sei auf jeden Ernstfall vorbereitet, zitierte die japanische Nachrichtenagentur Kyodo Ministerpräsident Yoshihiko Noda in Tokio. Das Regime in Pjöngjang ließ später den ersten Tag des angegebenen fünftägigen Zeitfensters für seinen Raketenstart verstreichen. Südkorea und Japan verdächtigen Nordkorea, mit dem Start eine militärische Langstreckenrakete testen zu wollen.

