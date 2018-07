Beirut (dpa) - Die von den Vereinten Nationen ausgehandelte Waffenruhe für Syrien hält nach Angaben von Regierungsgegnern in den ersten Stunden ihres Inkrafttretens.

«Die Situation ist weiterhin ruhig in allen Regionen», sagte der Leiter der in London ansässigen syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. Einige Explosionen seien allerdings in der Region Sabadani, rund 30 Kilometer von Damaskus entfernt, zu hören gewesen.

Auch Aktivisten berichteten, dass kurz nach Beginn der Waffenruhe Schüsse zu hören waren. Insgesamt sei die Situation aber ruhig. Allerdings gebe es noch keine Hinweise auf einen Rückzug der Armee aus den Städten. Wegen der Medienblockade sind Meldungen aus Syrien nur schwer überprüfbar.

Um 5.00 Uhr MESZ ist die Frist zur Einhaltung der von Kofi Annan ausgehandelte Waffenruhe abgelaufen. Gemäß dem Friedensplan des Sondervermittlers von Vereinten Nationen und Arabischer Liga müssen die Waffen nach einer 13-monatigen Eskalation nun schweigen.

Syrische Aktivisten riefen derweil über ihre Netzwerke dazu auf, Panzer und Geschütze, die noch in Städten und Dörfern stehen, zu fotografieren. Sie erklärten, in Ermangelung internationaler Beobachter sei dies der einzige Weg, um Verstöße gegen die Prinzipien des Friedensplans zu dokumentieren.

