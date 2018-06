Berlin (dpa) - Auch dem Rücktritt von Linke-Chefin Gesine Lötzsch lässt Oskar Lafontaine offen, ob er zu einer Rückkehr an die Parteispitze bereit ist. An der Festlegung, erst nach den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen die Führungsfrage zu entscheiden, habe sich nichts geändert, sagte der frühere Linke-Chef der «Saarbrücker Zeitung». Nach dem Rücktritt Lötzschs aus familiären Gründen war der Ruf nach einem Comeback Lafontaines wieder lauter geworden.

