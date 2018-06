Berlin (dpa) - Radprofi Tony Martin hat bei einem Unfall schwere Gesichtsverletzungen erlitten und muss womöglich um eine Teilnahme bei der Tour de France und den Olympischen Spielen bangen.

Wie sein Team Omega Pharma-Quickstep bekanntgab, kollidierte der 26-jährige Zeitfahr-Weltmeister bei einer Trainingsfahrt in der Nähe seines Hauses mit einem Auto. Dabei verlor er kurzzeitig das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus in Münsterlingen in der Schweiz gebracht. Dort diagnostizierten die Ärzte unter anderem Jochbein- und Kieferfrakturen, wie Manager Jörg Werner der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Anfang der kommenden Woche werde Martin vermutlich operiert, sagte Werner. «Zunächst muss aber erst die Schwellung zurückgehen.» Der Manager habe nach dem Unfall, an den sich Martin nicht mehr erinnern könne, bereits mit ihm telefoniert. «Er klang nicht betrübt, sondern optimistisch», berichtete Werner.

Martin war am Donnerstag von Münsterlingen am Bodensee in die Universitätsklinik von Zürich verlegt worden, wo weitere Tests vorgesehen waren. Erst danach werde man über die weitere Saisonplanung beraten. Der gebürtige Cottbuser hoffe, das Krankenhaus am Freitag wieder verlassen zu können, meinte Werner. Zur Operation werde Martin dann wieder in eine Klinik zurückkehren.