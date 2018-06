Köln (SID) - Die Klubs der Basketball Bundesliga (BBL) befinden sich weiter auf starkem Wachstumskurs. Zwölf Vereine - drei mehr als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr - erhielten die Lizenz für die kommende Spielzeit sofort und ohne Auflage, darunter Zweitligist Mitteldeutscher BC. Fünf weiteren Klubs wurde die Lizenz mit einer Auflage erteilt. Nur bei einem Verein wurde die Lizenzerteilung mit einer auflösenden Bedingung verbunden.

Dagegen erhielten die ProA-Ligisten Giants Düsseldorf und die Crailsheim Merlins keine Spielberechtigung für den Fall eines Aufstiegs in die Bundesliga. Die Düsseldorfer hatten die Ausschlussfrist für die Abgabe der Unterlagen nicht eingehalten, den Merlins sprach der Lizenzligaausschluss die wirtschaftliche Erstligareife ab.

BBL-Geschäftsführer Jan Pommer bestätigte die erfreuliche Nachricht nach der Lizenzligaausschuss-Sitzung am Donnerstag in Köln. "Die Anträge hatten erneut eine deutlich bessere Qualität", sagte Pommer. Aus den Unterlagen der Klubs gehe hervor, dass sich der Gesamtumsatz in der kommenden Saison auf über 70 Millionen Euro steigern werde.

Folgende Vereine erhalten die Lizenz ohne Auflage: Brose Baskets Bamberg, Alba Berlin, Telekom Baskets Bonn, Phantoms Braunschweig, Artland Dragons, EnBW Ludwigsburg, Bayern München, EWE Baskets Oldenburg, Frankfurt Skyliners, TBB Trier, ratiopharm Ulm und Mitteldeutscher BC

Mit Auflage: BBC Bayreuth, Eisbären Bremerhaven, LTi Giessen 46ers, Phoenix Hagen, Walter Tigers Tübingen

Mit Bedingung: s.Oliver Baskets Würzburg