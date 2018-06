New York (dpa) - Eine UN-Beobachtermission für Syrien könnte schon heute vom Weltsicherheitsrat beschlossen werden. Es gebe keinen Widerstand, hieß es nach einer Sitzung des Gremiums in New York von Diplomaten. Auch Russland und China, die bislang alle Schritte des Sicherheitsrats gegen Syrien blockiert hatten, unterstützen eine schnelle Entsendung. Zuvor hatte Sondervermittler Kofi Annan, der per Video zugeschaltet war, eine solche Mission gefordert. Die Experten sollen die Waffenruhe überwachen, die gestern in Kraft getreten war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.