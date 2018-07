Iserlohn (SID) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Simon Fischhaber als ersten Neuzugang für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Der 22 Jahre alte Mittelstürmer wechselt vom Ligakonkurrenten Nürnberg Ice Tigers ins Sauerland und unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Die Roosters verlängerten zudem den Vertrag mit Eigengewächs Christian Hommel um weitere zwei Jahre. Der 31-jährige Hommel geht damit in der kommenden Spielzeit bereits in seine elfte Saison am Seilersee.