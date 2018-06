Frankfurt/Main (SID) - Das DFB-Sportgericht hat die Drei-Spiele-Sperre für Constant Djakpa von Fußball-Zweitligist Eintracht Frankfurt am Freitag bestätigt. Der Verteidiger war nach einem Tritt gegen Bruno Soares vom MSV Duisburg (0:2) vom DFB-Sportgericht am Mittwoch wegen eines "krass sportwidrigen Verhaltens" zu einer Sperre von drei Spielen verurteilt worden.

Dagegen hatte die Eintracht Berufung eingelegt. Djakpa fehlt dem Aufstiegsaspiranten damit noch in den beiden kommenden Spielen gegen Erzgebirge Aue am Samstag und gegen Alemania Aachen am 23. April, da er bereits am vergangenen Mittwoch beim 1:1 der Eintracht gegen den FC Ingolstadt pausiert hatte.