Köln (dpa) - Frank Schaefer will als Interimstrainer des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln mit der Mannschaft als Einheit und bei Null anfangen.

Das nannte der 48-Jährige als einzige Möglichkeit, mit dem Team des Tabellen-16. in den verbleibenden vier Begegnungen den Klassenverbleib zu schaffen. Schaefer war am Donnerstag nach der Beurlaubung des bisherigen FC-Trainers Stale Solbakken mit der Verantwortung für das Profiteam betraut worden. Er war schon vom 25. Oktober 2010 bis zum seinem Rücktritt am 27. April vergangenen Jahres FC-Cheftrainer.